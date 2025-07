Sinner consegue revanche sobre Alcaraz e conquista o título de Wimbledon pela primeira vez na carreira

O tenista Jannik Sinner venceu o espanhol Carlos Alcaraz, neste domingo, e conquistou o título no torneio de Wimbledon, na Inglaterra. De virada, o italiano venceu a grande decisão por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 6/4, em três horas e quatro minutos de partida.

Esse foi o quarto título de Jannik Sinner, número 1 do mundo no ranking da ATP, em Grand Slam na carreira e o primeiro em Wimbledon. O italiano de 23 anos já havia vencido o Aberto da Austrália (2024 e 2025) e o Aberto dos Estados Unidos (2024).

Na caminhada até o título, Jannik Sinner venceu Luca Nardi, Aleksandar Vukic e Pedro Martínez. Eliminou Grigor Dimitrov, após o búlgaro se lesionar no terceiro set, e Ben Shelton. Na semifinal, passou pelo sérvio Novak Djokovic.

Sinner também conseguiu sua revanche depois de perder para Carlos Alcaraz na final de Roland Garros, no último mês de junho. O espanhol venceu por 3 sets a 2, de virada, em uma batalha que durou 5 horas e 29 minutos, sendo a final mais longa da história do torneio francês.

Em todas as competições, Alcaraz ainda leva vantagem sobre Sinner no confronto direto entre os dois principais tenistas da atualidade por 8 a 5. Em finais, são duas vitórias para cada um depois do título do italiano neste domingo.

Além disso, Jannik Sinner encerrou uma sequência de 24 vitórias seguidas de Carlos Alcaraz, que não perdia desde o dia 20 de abril.

S1NNER ? World No.1 Jannik Sinner defeats Carlos Alcaraz to claim his first Wimbledon title ?? pic.twitter.com/s9wjDI1gZS ? Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

O Jogo

O primeiro set começou com os dois tenistas confirmando seus saques até o quinto game, quando Jannik Sinner quebrou o serviço de Carlos Alcaraz e venceu o game seguinte para abrir 4 a 2 no placar. No entanto, depois de confirmar o saque, o espanhol quebrou o italiano duas vezes, virou e fechou a parcial em 6 a 4.

No segundo set, Sinner quebrou o serviço de Alcaraz logo de cara e confirmou o saque para abrir 2 a 0. O tenista espanhol não conseguiu nenhuma quebra e o italiano seguiu para fechar a parcial em 6 a 4 e empatar a final.

O terceiro set foi o mais equilibrado. A dupla confirmou todos os serviços até o nono game, quando Jannik Sinner quebrou o saque de Carlos Alcaraz, confirmou o serviço, fechou a parcial em 6 a 4 e virou o jogo.

No set seguinte, o italiano quebrou o saque do espanhol logo no terceiro game e confirmou seu saque para abrir 3 a 1 no placar. Alcaraz teve dois break points no oitavo game, mas levou a virada. Os dois confirmaram seus serviços e Sinner sacou para o campeonato no décimo game. O italiano confirmou o serviço e garantiu o título, com mais um 6 a 4.