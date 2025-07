Seleção Brasileira sub-15 vence Ceará e conquista Copa 2 de Julho

Neste domingo, a Seleção Brasileira sub-15 venceu o Ceará por 2 a 0, no Estádio de Pituaçu, e conquistou o tetracampeonato da Copa 2 de Julho, torneio de base comemorativo da Independência da Bahia. Os dois gols foram marcados por José Henrique.

O Brasil chegou à final após uma campanha com 100% de aproveitamento. Na primeira fase, a Seleção liderou o Grupo A com 12 pontos. A Canarinho superou o Botafogo nas oitavas, bateu o Atlético-MG nas quartas e venceu o Bahia na semifinal.

A Seleção Brasileira é a maior campeã da Copa 2 de Julho, com quatro títulos (2009, 2010, 2013 e 2025). A Canarinho é seguida por Bahia e Internacional, com duas taças cada. Atlético-MG, Flamengo, São Paulo, Vitória, Palmeiras, Goiás e Sport conquistaram o torneio uma vez.

O jogo

A Seleção Brasileira começou a partida se impondo em campo. O time cearense optou por fechar a defesa e intensificar a marcação, tentando conter as investidas da Amarelinha, que passou a maior parte do tempo no campo de ataque. Após algumas tentativas frustradas, Jean Carlos encontrou José Henrique próximo à área, e o camisa 10 não desperdiçou: abriu o placar para o Brasil.

Na volta do intervalo, a Seleção manteve a vantagem de 1 a 0 e ficou ainda mais próxima do título. O Ceará cresceu na partida da metade para o fim e tentou pressionar, mas sem sucesso. Nos minutos finais, José Henrique voltou a marcar e confirmou a conquista do tetracampeonato.