Santos busca vencer duas partidas consecutivas na Série A pela primeira vez em 24 rodadas

O Santos vive seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Cleber Xavier, a equipe venceu o Fortaleza por 3 a 2 na última rodada e saiu da zona de rebaixamento.

Com isso, no próximo compromisso, diante do Flamengo, a equipe alvinegra busca a segunda vitória consecutiva na Série A, feito que não acontece desde outubro de 2023, ou seja, 24 rodadas.

A última vez que o Alvinegro Praiano conseguiu dois êxitos seguidos no Brasileirão, foi da 25ª à 26ª rodada. Na ocasião, o time bateu o Palmeiras (2 a 1) e Vasco (4 a 1). O Peixe também venceu o Bahia (2 a 1), na rodada 24, marcando três triunfos consecutivos.

Apesar da sequência positiva, o Santos amargou o primeiro rebaixamento de sua história ao fim da competição.

Sequência do Santos

O próximo compromisso oficial do Santos será na quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale ressaltar que o Peixe receberia o Palmeiras neste fim de semana, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Atualmente, o Santos ocupa atualmente a 15ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos somados nas 12 primeiras rodadas.