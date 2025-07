Romero minimiza pressão e alfineta arbitragem após derrota do Corinthians

O Corinthians levou um gol no último lance e perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na noite deste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante Ángel Romero saiu na bronca com a arbitragem, que marcou um pênalti polêmico a favor do Massa Bruta no primeiro tempo.

O paraguaio lamentou o resultado, mas disse que o time visitante teve uma "ajuda". Ele também minimizou a pressão da torcida por conta da sequência de resultados ruins.

"A gente tentou controlar o jogo no começo, infelizmente levamos esse gol, não sei se foi pênalti. Vem acontecendo muita coisa contra a gente. Mas também não fizemos o trabalho que tínhamos que fazer. Precisamos ser mais contundentes. A gente treinou, se preparou neste período. Trabalhamos bastante. A gente teve momentos bons no jogo, mas se não fizermos o gol, não serve de nada. O jogo se ganha com gols. Eles fizeram dois gols, o primeiro com uma ajuda, né. Mas nós temos que estar acostumados com isso. Tem VAR, tem tudo, mas atrapalha mais que ajuda. Vamos contra tudo, estamos acostumados com isso no Corinthians", disse o jogador à Cazé TV, na saída de campo.

"O time está acostumado com pressão. Se você não estiver acostumado, não pode jogar aqui. Vamos melhorar, trabalhamos bastante nesse período de preparação. Queríamos sair com a vitória, infelizmente saímos derrotados. O outro time é qualificado, por isso estão na frente na tabela. Vamos melhorar, temos que ser mais contundentes na frente", acrescentou.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge caiu para o 11º lugar da tabela de classificação, com 16 pontos. Do outro lado, Massa Bruta pula para a terceira posição, com 16.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para esta quarta-feira. A equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília). A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.