Remo marca nos acréscimos, busca empate com a Chapecoense e entra no G-4 da Série B

Com gol aos 49 minutos do segundo tempo, o Remo arrancou o empate com a Chapecoense, por 1 a 1, na noite deste domingo, pela 16ª Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Condá, a equipe de Chapecó (SC) abriu o placar com gol relâmpago de Rafael Carvalheira no segundo tempo, mas ficou com um jogador a menos e cedeu o empate - gol de Luan Martins.

Com o resultado, a Chapecoense perdeu a chance de entrar no G-4 e agora tem 23 pontos, em sexto lugar. Já o Remo chegou a 25 e assumiu momentaneamente a quarta colocação, já que o Avaí tem 24 e joga apenas na segunda-feira, contra o Athletic-MG.

Jogando em casa, a Chapecoense buscou mais o ataque e teve as principais chances do primeiro tempo. Nos primeiros minutos, Walter Clar fez um cruzamento perigoso, mas Neto Pessoa não conseguiu dominar. Depois, foi a vez de Marcinho arriscar em chute rasteiro, mas o goleiro Marcelo Rangel defendeu. O Remo conseguiu responder com Marrony, que completou cruzamento de cabeça, por cima do gol.

Mas rapidamente a Chapecoense retomou o ataque com duas boas jogadas. Na primeira, Rafael Carvalheira ficou de frente com Marcelo Rangel, mas o goleiro conseguiu espalmar. Depois, Giovanni Augusto chutou forte e Rangel apareceu novamente para fazer bela defesa. Ainda deu tempo do goleiro defender chute de Marcinho, com as pontas dos dedos, que o confirmou como destaque do primeiro tempo.

Na volta para o segundo tempo, o gol foi relâmpago, com 27 segundos. Após invertida para a direita, Maílton dominou na linha de fundo e cruzou rápido para a pequena área, encontrando Rafael Carvalheira, que não desperdiçou.

A situação da Chapecoense se complicou um pouco quando o árbitro foi chamado pelo VAR para um possível cartão vermelho para o volante Bruno Matias, por falta em Pavani. Ele seguiu a recomendação e o time catarinense ficou com um jogador a menos aos 23 minutos.

Com a vantagem numérica, o Remo foi para o abafa e assustou quando Sávio tentou um cruzamento, mas a bola foi em direção ao gol. Léo Vieira estava esperto e evitou o empate. A Chapecoense respondeu com Walter Clar, que chutou dentro da área, mas Marcelo Rangel defendeu outra na partida.

De tanto insistir, porém, o Remo conquistou o empate. Aos 49 minutos, Luan Martins deixou tudo igual. Após cruzamento, ele apareceu bem na pequena área e completou de cabeça. A partida foi até os 57 minutos, mas o placar não se alterou mais.

Na 17ª rodada, o Remo entra em campo na quinta-feira, às 21h35, quando recebe o Novorizontino no Mangueirão, em Belém. Já a Chapecoense joga no domingo, às 18h30, em visita ao América-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 1 X 1 REMO

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Maílton (Everton), Bruno Matias, Rafael Carvalheira (Pedro Martins), Giovanni Augusto (Jorge Jiménez) e Walter Clar (Mancha); Marcinho (Ítalo) e Neto Pessoa (Mailson). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus (Camutanga), Kayky Almeida e Sávio; Luan Martins, Pedro Castro (Cantillo) e Jáderson (Giovanni Pavani); Janderson (Régis), Marrony (Maxwell) e Adailton (Davó). Técnico: António Oliveira.

GOLS - Rafael Carvalheira, aos 27 segundos, e Luan Martins, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo, Giovanni Augusto e Walter Clar (Chapecoense); Marcelinho e Luan Martins (Remo).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Matias (Chapecoense).

RENDA - R$ 192.860,00.

PÚBLICO - 7.487 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).