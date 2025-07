Capitão do Chelsea fala sobre Trump no palco da premiação: 'Deu parabéns'

Capitão do Chelsea, o lateral Reece James falou sobre a presença de Donald Trump, presidente dos EUA, no palco da premiação do Mundial — o jogador, que hoje atuou como volante na vitória sobre o PSG, não criticou a atitude do republicano e deu um breve resumo do que ouviu do político.

Para ser sincero, estava muito barulho em volta e não consegui ouvir muito bem... Mas ele me deu os parabéns por vencermos o Mundial e me disse pra aproveitar o momento Reece James

Trump no palco

O presidente norte-americano participou do encerramento do Mundial de Clubes dentro do gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa, ele distribuiu medalhas e cumprimentou todos os jogadores — inclusive os atletas do PSG, que passaram antes dos adversários.

No momento em que Reece James foi erguer a taça, Trump fez questão de permanecer ao lado do jogador. O ato tentou ser minimizado até por Infantino, que tentou afastar o político da "foto do título".