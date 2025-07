Real Madrid prevê receita recorde de R$ 8,46 bilhões e é citado como exemplo pela Uefa

O Real Madrid prevê arrecadar a cifra recorde de 1,3 bilhão de euros (cerca de R$ 8,46 bilhões) na temporada 2025/2026. O clube espanhol foi o primeiro a superar a barreira de 1 bilhão de euros, feito obtido na temporada 2023/2024. A Uefa destaca a gestão econômica do Real e o coloca como exemplo a ser seguido.

O clube presidido por Florentino Pérez arrecadou naquele período 1,045 bilhão de euros contra 832 milhões de euros da temporada anterior. Manchester City e Paris Saint-Germain apareceram na sequência com 837 milhões de euros e 805 milhões de euros, respectivamente.

Na atual temporada, que se encerra com o Mundial de Clubes, a previsão do clube era arrecadar 1,127 bilhão de euros (R$ 6,322 bilhões), mas o resultado final deve se aproximar de 1,2 bilhão de euros (R$ 7,81 bilhões), mesmo com a eliminação do time nas quartas de final da Liga dos Campeões.

A campanha no Mundial de Clubes da Fifa, queda na semifinal diante do PSG, rendeu aos cofres do clube espanhol 74 milhões de euros (R$ 415,14 milhões). O time de Paris, campeão da Liga dos Campeões, garante 126 milhões de euros de premiação se vencer o Chelsea na final deste domingo.

Maior campeão disparado da Liga dos Campeões, o Real Madrid atrai muita atenção não só na Espanha, mas ao redor do mundo. O Mundial nos EUA é um exemplo disso. O time comandado por Xabi Alonso atraiu mais de 60 mil expectadores, em média, por jogo na competição.