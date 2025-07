Quem é Cole Palmer? Veja mais do herói do Chelsea no Mundial

Cole Palmer foi o principal personagem da final do Mundial de Clubes vencida pelo Chelsea diante do PSG. O meia marcou dois gols e deu uma assistência para liderar as ações ofensivas do time inglês na vitória deste domingo por 3 a 0 nos Estados Unidos.

Aos 23 anos, Cole Palmer está no Chelsea desde 2023, após passagem por outro gigante inglês: o Manchester City. Sua evolução tem sido animadora e valendo o investimento de 47 milhões de euros na época.

No Mundial de Clubes, Cole Palmer encerrou a competição com 3 gols e 2 assistências. Ele havia marcado também na vitória do Chelsea sobre o Palmeiras, nas quartas de final.

Cole Palmer: marcas registradas

Todos os gols tiveram como marca registrada a habilidade da perna esquerda, com chutes indefensáveis para os goleiros adversários. Ainda por cima, com sua comemoração, como se estivesse com frio, com base no seu apelido "Cold Palmer", por ser "gelado" dentro de campo.

As últimas duas temporadas mostram o grande potencial de Palmer. Em 2023/24, foram 27 gols e 15 gols em 48 partidas. Antes do Mundial, ele contabilizava 46 jogos, 15 gols e 11 assistências na temporada 2024/25.

Na seleção inglesa, Palmer estreou no dia 17 de novembro de 2023 e tem tudo para evoluir positivamente. Por enquanto, atuou em 12 jogos e marcou 2 gols.