Quanto ganha o campeão do Mundial de Clubes? Confira premiação total pelo título

O novo formato do Mundial de Clubes, que se encerra neste domingo, nos Estados Unidos, também chama a atenção pela premiação. No total, a Fifa destinou US$ 1 bilhão às equipes participantes. A quantia equivale a R$ 5,5 bilhões, no câmbio atual. O montante foi repartido de acordo com o desempenho dos clubes na fase de grupos e com a classificação para as fases seguintes, além da confederação da qual cada time faz parte.

O vencedor da grande decisão levará para casa não só o troféu do Mundial, mas uma premiação de US$ 40 milhões (cerca de R$ 221 milhões). O valor se soma aos demais conquistados durante as etapas anteriores da competição.

O vice-campeão também recebe sua parcela. O time que não se tornar vencedor nesta final sai da competição com mais US$ 30 milhões (R$ 166 milhões) no bolso.

Com isso, tanto Paris Saint-Germain quanto Chelsea poderão chegar a quase US$ 120 milhões acumulados ao fim do torneio. No momento, o time francês conquistou US$ 106,9 milhões - que pode chegar a US$ 116,9 milhões com a vitória. O inglês fica pouco atrás, com atuais US$ 104,59 milhões - que pode crescer para US$ 114,59 milhões. É possível acompanhar quanto cada clube ganhou no campeonato com o Placar da Premiação do Mundial.