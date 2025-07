PSG coloca fama contra ingleses em jogo para alcançar temporada perfeita

Do UOL, em São Paulo

O PSG joga na França, mas teve uma temporada de time inglês. Ao longo do ciclo, a equipe francesa se tornou uma verdadeira algoz dos ingleses e, hoje, coloca a fama à prova contra o Chelsea na final do Mundial de Clubes.

Em busca da temporada perfeita

O PSG bateu quatro times ingleses na temporada: Arsenal, Liverpool, Manchester City e Aston Villa. Todos os jogos foram disputados na Champions League.

A vitória sobre o City veio em momento delicado. O PSG poderia ficar muito próximo da eliminação na primeira fase da Champions se perdesse para o rival em casa. Até saiu atrás no placar, mas virou para 4 a 2 e deu passo para avançar ao mata-mata.

Liverpool, Aston Villa e Arsenal foram vítimas no mata-mata da Champions em sequência: oitavas, quartas e semifinal, respectivamente. O título veio contra a italiana Inter de Milão.

O Chelsea será o primeiro adversário inglês do PSG no Mundial. Os parisienses enfrentaram os espanhóis Real Madrid e Atlético de Madri, os estadunidenses Seattle Sounders e Inter Miami, o brasileiro Botafogo e o alemão Bayern de Munique.

O jogo de hoje, mais do que aumentar a fama do PSG, serve para coroar a temporada perfeita. O time francês venceu todos os campeonatos que disputou até aqui: Champions League, Campeonato Francês, Copa da França e Supercopa da França.

O título do Mundial também serve para colocar o PSG em um posto do qual jamais será tirado: o de primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes.

E depois do Chelsea? Mais um inglês

Passado o Mundial e as férias, o PSG volta às atividades no mês que vem. A equipe começará a temporada com a disputa da Supercopa da Uefa, que põe frente a frente o campeão da Champions e o da Liga Europa.

O londrino Tottenham será o adversário. O duelo será disputado no dia 13 de agosto, às 16h (de Brasília).