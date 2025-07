Chelsea 3x0 PSG tem confusão após final; Luis Enrique acerta João Pedro

Uma confusão generalizada marcou o encerramento do jogo entre Chelsea e PSG, que acabou com vitória inglesa por 3 a 0 na final do Mundial de Clubes.

Jogadores e membros das duas comissões técnicas se envolveram em uma confusão ainda no gramado. O embate foi disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na tarde de hoje.

Luis Enrique, técnico do PSG, chegou a acertar João Pedro, atacante do Chelsea. As imagens também mostraram Donnarumma, goleiro da equipe francesa, envolvido na briga com o brasileiro.

O clima foi contido pouco tempo depois, e todos foram separados para a montagem da cerimônia de encerramento do torneio.