Prancheta do PVC: Como Chelsea atropelou o 'melhor time do mundo'

No Fim de Papo, Paulo Vinicius Coelho, o PVC, analisou taticamente a vitória do Chelsea (ING) por 3 a 0 sobre o PSG (FRA), na final do Mundial de Clubes.

O colunista destacou que a pressão na saída de bola e as linhas fechadas foram algumas das chaves para o grande triunfo do time comandado por Enzo Maresca.

O Chelsea pressionou a saída de bola insistentemente, de uma maneira alucinante em cima da defesa do PSG - e bloqueou a "entrelinha". É uma expressão que significa "entre as linhas", ou seja, a capacidade que o PSG tinha de jogar, ora com o Fabián Ruiz entrando, ora ele invertendo com o Nuno Mendes, que ia entre as linhas de zagueiros e volantes.

O Enzo Maresca puxou o Reece James como segundo volante, liberou o Enzo Fernández como meia esquerda, fazia uma saída de três com Chalobah, Colwill e Cucurella, e deixava o Caicedo e Reece James com o papel de subir a pressão com os cinco da frente e impedir que os adversários [...] recebessem atrás dos volantes - deixaram o espaço muito espremido.

