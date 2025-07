Pedro só jogaria Libertadores e Sula se trocar Fla por clube brasileiro

O clima para Pedro no Flamengo ficou conturbado após a forte entrevista do técnico Filipe Luís, afirmando que a atitude do camisa 9 'beirou o ridículo' durante a semana de treinamentos do Rubro-Negro. Caso Pedro decida trocar o Flamengo por outro clube brasileiro, só poderia jogar a Libertadores - ou a Sul-Americana.

O que aconteceu

A situação de Pedro no Flamengo vira uma incógnita. O camisa 9 já ultrapassou os sete jogos pelo Flamengo no Brasileirão 2025, limite para poder atuar por outro clube na Série A da competição.

Na Copa do Brasil, o jogador também entrou em campo - e fez gol - na terceira fase, na goleada por 4 a 0 do Fla sobre o Botafogo-PB.

O regulamento da Copa do Brasil para 2025 mudou, e os jogadores podem defender mais de um time na mesma competição, porém, apenas até a segunda fase.

Com a competição já nas oitavas de final, os clubes não podem mais inscrever jogadores que atuaram por outras equipes na terceira fase, caso de Pedro.

Portanto, caso Pedro decida sair do Flamengo para outro clube brasileiro, só poderia jogar a Libertadores - ou Sul-Americana - até o final do ano.

Além do Flamengo, São Paulo, Botafogo, Inter e Palmeiras são os representantes brasileiros nas oitavas de final da Libertadores. Na Sul-Americana, Bahia, Vasco e Atlético-MG disputam os playoffs antes das oitavas, além do Fluminense, já garantido nas oitavas da competição.

Pedro tem contrato com o Flamengo até 2027 e valor de mercado avaliado em 22 milhões de euros - R$143 milhões - valores inflados para o mercado brasileiro.

Caso receba propostas de fora do Brasil, a multa estipulada no contrato de Pedro para o exterior é de 100 milhões de euros - R$650 mi. Mas, o valor costuma ser uma proteção do clube para não perder o jogador, e raramente as propostas chegam nesse patamar.

Aos 28 anos, Pedro tem uma passagem frustrada na Europa, defendendo a Fiorentina, da Itália.

A entrevista de Filipe Luís

O treinador do Flamengo perdeu a paciência e não poupou Pedro de fortes críticas, em função da postura do atacante durante a semana de treinamentos do time.

Um dos argumentos foi o "deboche" de Pedro como parte do conjunto da obra que "beirou o ridículo", nas palavras de Filipe, ao longo dos treinos.

Obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS

Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Além de citar o deboche, Filipe foi trazendo argumentos baseados na percepção e nos dados que têm acesso no cotidiano do Flamengo. O treinador usou o respaldo que resultados, histórico no clube e a segurança do emprego lhe dão para não jogar a situação para baixo do tapete.