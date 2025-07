Palmer e Maresca dizem que Chelsea superou desconfiança nos EUA: 'Estavam duvidando da gente'

Cole Palmer, melhor em campo na decisão do Mundial de Clubes neste domingo, e o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, citaram que a conquista do título com a vitória por 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain neste domingo no MetLife Stadium foi incrível pois havia um sentimento de desconfiança em cima do time de Londres.

O Chelsea foi campeão da Liga Conferência, terceiro interclubes em importância na Europa, e só conseguiu a vaga na próxima Liga dos Campeões nas rodadas finais do Campeonato Inglês. "É um sentimento maravilhoso", afirmou Palmer, logo após o jogo, ainda no gramado. "Todo mundo estava duvidando da gente, e nós conseguimos vencer."

Maresca disse que a conquista é incrível para os jogadores do Chelsea, devido a esse clima de desconfiança. O Chelsea avançou ao mata-mata como segundo lugar no Grupo D, após derrota para o Flamengo na fase de grupos. Na sequência, passou por Benfica, Palmeiras e Fluminense antes de enfrentar o temido PSG. "Agora queremos entrar em férias", afirmou o técnico.

O italiano disse que seu time construiu a vitória nos minutos iniciais da final. "Estivemos muito bem e infelizmente o calor nos impediu de continuar por 90 minutos", afirmou Maresca, ainda no gramado do MetLife Stadium.

Autor de dois gols e uma assistência, Cole Palmer disse adorar partidas como a deste domingo e elogiou o trabalho de Maresca. "É um time jovem que ele está construindo. Tomamos a direção certa", afirmou ele.