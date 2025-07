Palmeiras libera dois atletas de treino e encaminha transferências

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras liberou o goleiro Mateusão e o zagueiro Naves do treino deste domingo. Ambos os atletas foram negociados e vão vestir a camisa do FC Alverca, de Portugal, clube ligado ao atacante brasileiro Vini Jr.

Sem espaço com o técnico Abel Ferreira, Naves será emprestado ao clube português até junho de 2026, com opção de compra por 4 milhões de euros.

Já o goleiro, que era terceira opção na posição, irá em definitivo. Ele irá rescindir o contrato com o Verdão, que manterá 50% dos direitos econômicos.

Histórico de negociação

O Santa Clara, também de Portugal, disputou a contratação da dupla, mas viu a equipe recém-promovida à primeira divisão do futebol português levar a melhor. Outro clube a sondar as condições foi o AVS. A informação foi divulgada inicialmente pelo site 'Nosso Palestra' e confirmada pela coluna Mercado da Bola, do UOL.

Naves ficou perto de deixar o Palmeiras para defender o Botafogo no início do ano, mas o Verdão rejeitou a saída prometendo dar mais minutos ao jovem. Com a promessa não cumprida, o defensor optou por seguir um novo caminho em busca da titularidade.

O grupo de investidores brasileiros e espanhóis ligado e liderado pelo atacante Vinicius Junior concretizou a compra do FC Alverca em fevereiro deste ano, num negócio que pode atingir cerca de 8 milhões de euros (R$ 48 milhões, na cotação atual).