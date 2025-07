Palmeiras gasta com contratações mais que receita de 11 times do Brasileiro

O Palmeiras resolveu investir forte em seu elenco nesta temporada e já passou da marca de meio bilhão de reais em contratações.

O valor, inclusive, que supera as receitas do ano passado de 11 clubes da Série A do Brasileirão.

O que aconteceu

O Alviverde chegou a R$ 534 milhões gastos em contratações para esta temporada. A última aquisição foi o atacante paraguaio Ramón Sosa, por 14 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões).

A quantia supera, com folga, as receitas brutas de 11 clubes da Série A em 2024: Grêmio (R$ 503 milhões), Vasco (R$ 486,4 milhões), Santos (R$ 459,5 milhões), Red Bull Bragantino (R$ 425,2 milhões), Cruzeiro (R$ 307,6 milhões), Bahia (R$ 299 milhões), Fortaleza (R$ 267 milhões), Vitória (R$ 186,1 milhões), Ceará (R$ 64,9 milhões), Sport (R$ 135,9 milhões) e Juventude (R$ 131 milhões). O levantamento é de Rodrigo Mattos, colunista do UOL.

No entanto, o valor investido não representa nem metade do que o Palmeiras arrecadou em 2024. O time foi o segundo com maior renda bruta, totalizando R$ 1,274 bilhão — atrás apenas do Flamengo (R$ 1,334 bilhão). O Corinthians foi o terceiro e último a ultrapassar a casa do bilhão, com R$ 1,115 bilhão.

A postura agressiva no mercado modificou inclusive o "ranking" de contratações mais caras da história do clube. Vitor Roque lidera a lista (R$ 155 milhões), seguido por Paulinho (R$ 114 milhões) e Ramón Sosa (R$ 90 milhões).

O Palmeiras coloca seu elenco caro à prova e busca o primeiro troféu na temporada. O time é o quarto colocado do Brasileirão e está nas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores.

O time volta a campo na quarta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Mirassol pelo Brasileirão. A partida será no Allianz Parque.

