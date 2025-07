Palmeiras bate Monte Azul e assume liderança do Paulistão sub-15

Neste domingo, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-15, o Palmeiras visitou o Monte Azul no Estádio Otacília Patrício Arroyo, venceu por 2 a 0 e assumiu a liderança. Nicollas foi quem balançou as redes para o Verdão.

Com o triunfo, o Alviverde alcançou seis pontos, agora na liderança do Grupo 24. Ao todo, a equipe disputou 13 partidas na competição, com 12 vitórias, uma derrota, 42 gols marcados e apenas seis sofridos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O Palmeiras volta aos gramados no sábado (02/08), às 9h (de Brasília), quando novamente enfrenta o Monte Azul, mas na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Escalação utilizada pelo Palmeiras

Gustavo Navarro; Pedro Barbosa, Leonardo, Guilherme Vinicius e Bryan; Ioannis, Italo e Nicollas; Kauê Richard, Kauan Silva e Gabriel Bueno



Treinador: Eduardo Guadagnucci