Onde vai passar Fortaleza x Ceará pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo com imagens

Fortaleza e Ceará se enfrentam hoje, às 20h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza vive péssimo momento no Brasileirão e entrou na zona do rebaixamento na rodada realizada antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. A equipe de Vojvoda vem de quatro derrotas consecutivas na competição, a última delas diante do Santos por 3 a 2.

O Ceará está em melhor situação na tabela, mas também vem em uma sequência de resultados negativos no torneio nacional. O Vozão acabou derrotado nas últimas duas rodadas, incluindo o jogo contra o Botafogo, que terminou 3 a 2.

Fortaleza x Ceará -- Campeonato Brasileiro 2025