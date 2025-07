Onde vai passar Cruzeiro x Grêmio pelo Brasileirão 2025? Como assistir ao vivo

Cruzeiro e Grêmio duelam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Cruzeiro segue no pelotão da frente. A equipe iniciou a rodada em segundo lugar, com 24 pontos, colado no Flamengo.

Raposa não perde há sete jogos no Brasileirão. No último duelo antes da pausa, empatou em 0 a 0 com o Vitória, no Barradão.

Grêmio quer vencer para dar salto na tabela. O time de Mano Menezes empatou em 1 a 1 com o Corinthians na rodada anterior.

Cruzeiro x Grêmio -- Campeonato Brasileiro 2025