Messi marca dois gols pela 5ª vez seguida na liga americana e amplia próprio recorde

A derrota por 4 a 0 do Inter Miami para o PSG parece ter mexido com os brios de Lionel Messi. Em mais uma atuação de gala, na noite de sábado, o craque de 38 anos anotou os dois gols da vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Nashville, interrompendo uma série invicta de 15 partidas do adversário.

Foi a terceira vez desde a eliminação da equipe da Flórida no Mundial de Clubes que Messi marcou dois gols em um jogo - a quinta seguida na MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. Ele já havia iniciado o compromisso de sábado como o único jogador na história da MLS com vários gols em quatro jogos consecutivos na competição, após marcar dois na quarta-feira na vitória sobre o New England Revolution.

Nos últimos seis jogos, o argentino anotou 11 gols e distribuiu quatro assistências - divide a artilharia do campeonato com Sam Surridge, com 16 gols. O time de Miami venceu sua quinta partida consecutiva e assumiu a quinta colocação na disputa pelo Supporters' Shield, troféu concedido ao melhor time da temporada regular da MLS, tentando repetir 2024.

O craque argentino de 38 anos abriu o placar em cobrança de falta por cima da barreira, aos 17 minutos. O Nashville empatou o jogo no início do segundo tempo, mas Messi assegurou o triunfo após aproveitar um passe errado do goleiro Joe Willis para ele e balançar a rede adversária vazia aos 18 minutos da etapa complementar.

"Messi dita o tom, mostra como competir e como ser um líder. Ele incentiva seus companheiros de equipe a manter o tom que temos seguido", elogiou o técnico Javier Mascherano. "É uma bênção poder acompanhá-lo nesta fase da sua carreira."