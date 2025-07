Mesmo com jogo adiado, Santos consegue se manter fora do Z4 do Brasileirão

O Santos não entrou em campo neste final de semana, que marcou a volta do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Mesmo assim, o Peixe conseguiu se manter fora da zona do rebaixamento.

Dos concorrentes diretos na luta contra o Z4, apenas o Internacional (13º) venceu. O Colorado travou um confronto direto com o Vitória (17º) e levou a melhor, por 1 a 0, com um gol já nos acréscimos do segundo tempo no Beira-Rio.

Já o Fortaleza (18º) perdeu, na noite deste domingo, para o Ceará, por 1 a 0, na Arena Castelão.

Desta forma, o Santos aparece na 16ª colocação do Brasileirão, com 11 pontos, assim como o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. Os paulistas, porém, estão em vantagem nos critérios de desempate.

Um fator que também anima o Peixe é que os times que aparecem logo acima não venceram. São Paulo (15º, com 12 pontos) e Vasco (14º, com 13) perderam para Flamengo e Botafogo, respectivamente.

O Santos não entrou em campo nesta rodada pois a CBF decidiu adiar o clássico contra o Palmeiras. O Verdão foi até as quartas de final do Mundial de Clubes, realizado nos Estados Unidos.

A equipe do técnico Cleber Xavier volta aos gramados na quarta-feira, contra o Flamengo, na Vila Belmiro. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), pela 14ª rodada da Série A.