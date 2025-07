Marquinhos vê Chelsea mais efetivo em final, mas se diz orgulhoso do PSG

Capitão do Paris Saint-Germain, o zagueiro Marquinhos lamentou a derrota por 3 a 0 para o Chelsea, neste domingo, na final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O brasileiro destacou que os ingleses souberam aproveitar as falhas dos franceses.

"O Chelsea foi mais efetivos que nós, souberam trabalhar bem os espaços e falhas que tivemos. Efetividade em uma final é tudo. Eles fizeram os três gols no começo do jogo e mudou a histriônica. Eles forma melhores que nós fisicamente", disse.

Marquinhos, no entanto, deixou claro o seu sentimento de orgulho. O defensor valorizou a temporada do PSG, que foi campeão da Liga dos Campeões, da Copa da França e do Campeonato Francês.

"Nem só quando você vence você faz um bom trabalho. Estou muito orgulhoso do meu time. Nunca havíamos feito uma temporada como essa. Eu há 13 anos no Paris nunca havia vivido emoções desse jeito. Queríamos esse troféu, mas não apaga nada do belo trabalho que fizemos essa temporada", finalizou.