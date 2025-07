Luis Enrique dá sua versão sobre confusão com João Pedro após Chelsea x PSG

Envolvido em uma confusão com João Pedro após o apito final de Chelsea 3x0 PSG, o técnico Luis Enrique chegou a afirmar, ainda dentro de campo, que o brasileiro "se jogou" em meio ao empurra-empurra. O DAZN, que transmitiu a partida, fez uma leitura labial do que foi dito pelo espanhol.

Ele está parado. Aí, ele me empurra, eu toco nele e ele se joga Luis Enrique

IMAGEN DAZN "Está así parado, me empuja, le toco y se tira" ?



Luis Enrique y la explicación de lo ocurrido con Joao Pedro a un miembro de su cuerpo técnico #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/YpmGdJOsbO -- DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

"Meu objetivo era separar"

Luis Enrique voltou a falar sobre o tema na entrevista coletiva. Questionado sobre a briga, ele disse que tinha como objetivo separar os atletas — ele não citou o momento que envolveu diretamente João Pedro.

No final do jogo, houve uma situação totalmente evitável por parte. Meu objetivo, como sempre, é tentar separar os jogadores para que não existam mais problemas. Havia muita pressão. A partir daí, houve vários empurrões por parte de muita gente. Isso não deveria voltar a acontecer. Repito: minha intenção é evitar qualquer situação que piore as coisas Luis Enrique

Confusão após apito final

Jogadores e membros das duas comissões técnicas se envolveram em uma confusão ainda no gramado. O embate foi disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na tarde de hoje.

Luis Enrique, técnico do PSG, chegou a acertar João Pedro, atacante do Chelsea. As imagens também mostraram Donnarumma, goleiro da equipe francesa, envolvido na briga com o brasileiro.

O clima foi contido pouco tempo depois, e todos foram separados para a montagem da cerimônia de encerramento do torneio.

João Pedro afirmou que o PSG "não soube perder" ao abordar a confusão ao Sportv. O brasileiro disse que entrou na briga para ajudar Andrey Santos, seu compatriota e parceiro de equipe.