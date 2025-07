Kaio Jorge faz 3, Cruzeiro goleia o Grêmio e continua na caça ao líder Flamengo no Brasileirão

O Cruzeiro manteve o embalo da boa fase antes da pausa para o Mundial de Clubes e voltou com autoridade no Campeonato Brasileiro. Com três gols de Kaio Jorge, artilheiro da competição (11), o time mineiro goleou o Grêmio por 4 a 1 neste domingo, no Mineirão, pela 13ª rodada.

O resultado levou a equipe aos mesmos 27 pontos do líder Flamengo, que ocupa o primeiro posto por ter melhor saldo de gols - e ainda tem um jogo a menos na tabela. Já o Grêmio, com 16, segue estacionado no meio da tabela e ainda busca estabilidade.

Desde os primeiros minutos, o Cruzeiro assumiu o controle do jogo. Com organização e intensidade, a equipe impôs dificuldades ao adversário e criou diversas oportunidades, exigindo intervenções frequentes do goleiro Tiago Volpi. Aos 4, Kaio Jorge já havia testado o arqueiro com chute cruzado.

O domínio mineiro se transformou em vantagem aos 24, quando Fagner cobrou lateral com rapidez e encontrou Kaio Jorge livre para marcar o primeiro. O gol foi a recompensa por um início de pressão consistente.

Pouco depois, aos 32, veio o segundo. Em cobrança de escanteio, a zaga gremista se atrapalhou, e Villalba aproveitou a sobra para ampliar. O lance contou com falha de comunicação entre Volpi e Kannemann, reflexo de uma defesa desorganizada. O Cruzeiro soube explorar os espaços e ditou o ritmo da etapa inicial, enquanto o Grêmio se mostrava apático e com dificuldades na construção ofensiva.

Na volta do intervalo, o panorama pouco mudou. O Cruzeiro manteve a postura ofensiva e ampliou logo aos oito. Matheus Pereira, com atuação destacada, cruzou com precisão em cobrança de falta, e Kaio Jorge subiu livre para fazer o terceiro. O centroavante, em fase excepcional, mostrou novamente oportunismo e eficiência para definir.

O Grêmio tentou reagir com mudanças. Aos 18, Edenílson recuperou a bola na intermediária e achou André, que havia acabado de entrar. O atacante finalizou com precisão na saída de Cássio e diminuiu o placar. A entrada dos reservas deu leve oxigenação ao time gaúcho, mas não foi suficiente para mudar o cenário da partida.

O Cruzeiro seguiu mais sólido e, aos 31, Lucas Romero escapou da marcação e encontrou Kaio Jorge dentro da área. O camisa 19 bateu de primeira e marcou seu terceiro gol na partida, sacramentando a goleada e mais uma exibição decisiva no Mineirão.

Com controle do início ao fim, o Cruzeiro mostrou evolução coletiva e eficiência ofensiva, além de boa leitura tática para explorar os espaços do adversário. Já o Grêmio repetiu erros defensivos e apresentou pouca consistência, deixando a retomada do campeonato com um alerta ligado.

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Alianza Lima, no Peru, pela Copa Sul-Americana. Na quinta, o Cruzeiro desafia o Fluminense, às 19h30, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 4 X 1 GRÊMIO

CRUZEIRO - Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Bolasie); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Marquinhos). Técnico: Leonardo Jardim.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Gustavo Martins (Igor Serrote), Kannemann, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana e Cristaldo (Edenílson); Alysson (Monsalve), Amuzu (Aravena) e Arezo (André). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Kaio Jorge, aos 24, e Villalba, aos 32 minutos do primeiro tempo. Kaio Jorge, aos 8 e aos 31, e André, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Christian, Gabigol, Kaiki Bruno e Lucas Silva (Cruzeiro); Alex Santana e Kannemann (Grêmio).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 1.777.185,00.

PÚBLICO - 31.668 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).