Juventude x Sport: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, Juventude e Sport se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Onde assistir: o jogo terá transmissão do Premiere.

Posições na tabela

Juventude - 8 pontos em 11 jogos - 19º lugar



Sport - 3 pontos em 11 jogos - 20º lugar

Prováveis escalações

Juventude: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Mandaca; Batalla, Taliari e Gilberto



Técnico: Claudio Tencati

Sport: Caíque França; Hereda, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Gonçalo Paciência e Barletta



Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem



Jefferson Ferreira de Moraes-GO será o árbitro do confronto, ao lado dos assistentes Eduardo Goncalves da Cruz-MS e Leone Carvalho Rocha-GO.