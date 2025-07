Juliana Campos faz índice para Mundial de atletismo no salto com vara

A brasileira Juliana De Menis Campos alcançou o índice para o Campeonato Mundial de Tóquio no salto com vara, com a marca de 4,73m - exatamente a fixada pela World Athletics. O evento será realizado no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro.

Juliana Campos confirmou a excelente fase que está vivendo na sua carreira, aos 28 anos, ao vencer o Campeonato Nacional de Clubes portugueses da 2ª Divisão, realizado neste domingo (13/7), em Leiria. A brasileira melhorou sua marca pessoal pela quarta vez consecutiva na temporada e ultrapassou a barreira dos 4,70m.

"Era uma marca que sempre tive na cabeça porque já foi índice para outras competições, então estou muito feliz de finalmente alcançar. Sim, eu estava numa grande expectativa pelo 4,73, mas não imaginei que fosse sair hoje. Eu não estava me sentindo tão bem e tive que esperar bastante para começar a saltar", disse Juliana - as adversárias saltam alturas menores e demorou para a brasileira iniciar a sua série de saltos. "E no final das contas deu certo, fiquei muito feliz!".

Juliana Campos: superioridade em Portugal

Juliana, atleta do Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel no Brasil, competiu neste domingo pelo JOMA, de Lisboa, para vencer o Nacional Português (4,73m). A segunda colocada foi Laurinda Moreira (CSM) com a marca de 3,39 m e a terceira Nerea Fernandez (GRE-AA) com 3,27m.

Sem adversárias do mesmo nível, Juliana mostrou equilíbrio emocional e preparo físico e precisou de nove saltos para chegar aos 4,73m, na terceira tentativa. Antes, ultrapassou o sarrafo a 4,20 m (3ª tentativa), 4,40 m (1ª) e 4,55 m (2ª). Ainda tentou 4,80 m, mas ainda não foi nessa competição que conseguiu a marca.