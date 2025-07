José Roberto Reynoso Fernandez Filho conquista o hexa do Campeonato Brasileiro Senior Top

Neste domingo, José Roberto Reynoso Fernandez faturou o título de campeão brasileiro Senior Top (rendimento máximo), a 1.55/1.60m, no Clube Hípico de Santo Amaro (SP) e, de quebra o hexa brasileiro 2025/2020/2019/2018/2016/2015.

O cavaleiro olímpico paulista José Roberto apresentou Tanagra JMen, égua BH de apenas dez anos que fez sua estreia nesse nível de competição. A dupla fechou as três provas - totalizando quatro percursos armados por Erica Sportiello - com apenas uma falta na 1ª volta do GP Final e novamente pista limpa na 2ª volta.

O vice-campeonato coube ao brasiliense Flávio Grillo Araújo com Lorentino JMen, campeão do ranking brasileiro Senior Top 2024, com apenas oito pontos perdidos ao longo da competição, uma no primeiro dia e uma na 1ª volta do GP. Já o 3º posto foi do atual campeão pan-americano e cavaleiro olímpico Stephan Barcha, que veio especialmente da Europa para a competição, e montando Chevaux Chantily JMen, emplacou em 3º lugar, mantendo a liderança do ranking brasileiro Senior Top 2025 após seis de 11 etapas.

Zé Roberto, sem dúvida, estava mais que satisfeito. "É uma alegria muito grande. A Tanagra é uma égua que eu monto desde nova, escolhi ela lá na Haras Agromen. Sempre tive muito carinho, gostava muito dela, uma égua que poucas pessoas acreditavam. Mas eu sempre tive um sentimento muito bom por ela. Gostava de chegar e montar ela primeiro. Ela teve um acidente e um tumor travou um pouquinho a traqueia dela e tivemos que interromper a trajetória dela. Foi operada e agradeço muito toda a equipe veterinária que se empenhou na recuperação dela", destacou Zé. "Quando ela voltou ainda fraca, nunca desistimos e sempre acreditamos nela. E hoje a gente deu a volta por cima", destacou o campeão.

"No último GP no Rio já saltamos bem. Agora eu estava meio na dúvida se já era hora de fazer um Campeonato, a 1.60m. Mas aí meu sentimento e também e minha motivação de estar sempre presente nas melhores provas do Brasil, eu preferi arriscar um pouco. E ela foi me surpreendendo a cada dia, a cada percurso, a cada salto ela foi se doando e fazendo o melhor dela. Então, agradeço muito ao Haras Agromen pela oportunidade de montar ela e toda a minha equipe. Como eu sempre falo que eu não ganho sozinho, eu ganho com todos eles, porque sem eles eu não seria ninguém. Obrigado a todos vocês que torceram pela gente", completou.