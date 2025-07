João Pedro chora após título e explica confusão: 'Não souberam perder'

Autor de um dos três gols do Chelsea na final do Mundial diante do PSG, o atacante João Pedro chorou ao falar ao Sportv sobre sua participação no torneio — ele chegou ao clube inglês no início do mês e ajudou o clube na reta final da competição. Ele ainda explicou a confusão com os franceses depois da decisão.

Fala, João Pedro

Mudança repentina. "É inexplicável porque fiquei 40 dias de férias e cheguei no meio do campeonato. Estou vivendo o inexplicável. Não sei nem o que falar. Estava trabalhando com o personal trainer, cheguei, eliminei um time [Fluminense] que me deu tudo — e foi difícil... Agora, chego na minha primeira final... estou vivendo o inexplicável. É Deus, não tem muito o que falar."

Confusão com membros do PSG. "Eu fui proteger o Andrey [volante do Chelsea]. Vi que os jogadores deles estavam fazendo rodinha no Andrey. Como bom brasileiro, fui proteger o amigo. Eu caí, mas faz parte. Eles não souberam perder, mas o futebol é isso aí."

Luis Enrique e João Pedro se estranham após vitória do Chelsea sobre o PSG na final do Mundial de Clubes Imagem: Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Físico ao desembarcar na Europa. "Aproveitei a pausa da quarentena [na pandemia] e estava treinando com meu personal. Neste período, consegui ganhar 5 ou 6 kg. A partir daí, só fui mantendo. Na Inglaterra, você precisa ter esse porte físico, isso me ajudou muito no jogo. Eu tinha que sustentar quando o goleiro jogava em mim. Na Inglaterra, o jogo é de alto nível. Para manter esse porte físico, eu tenho que trabalhar muito."

Motivação. "Sabíamos que todo mundo esperava que o PSG fosse ganhar, até pela vitória deles contra o Real Madrid, mas o jogo é jogado e ninguém ganha antes. Isso deu mais energia para todo mundo. Quero comemorar."

Sul-americanos do Chelsea. "Em um jogo como este, precisamos ter esse sangue mais quente porque acredito que os ingleses não têm tanto. Isso vem desde a base. Ganhamos a partida também porque tínhamos muito sul-americanos em campo."