Invicto em casa, Cruzeiro pega o Grêmio para seguir bem na volta do Brasileirão

No retorno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro quer seguir na briga pelo topo da tabela. Neste domingo, às 20h30, recebe o Grêmio, que também vivia em bom momento antes da parada para o Mundial de Clubes, embora mais abaixo na tabela. A partida, válida pela 13ª rodada, será realizada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Brasileirão foi paralisado 12 de julho para a realização do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Devido à participação de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras na competição internacional, alguns jogos da 12ª e 13ª rodadas foram não têm datas marcadas, o que não afetou Cruzeiro e Grêmio, ambos com 12 jogos realizados.

Em seu último jogo, o Cruzeiro empatou sem gols com o Vitória em Salvador (BA). O resultado levou o time a sete jogos de invencibilidade, sendo cinco vitórias e dois empates. Jogando em casa, ainda está invicto: cinco vitórias e um empate. Com 24 pontos, iniciou a rodada na vice-liderança.

O Cruzeiro está atento ao mercado, mas ainda não fechou contratações, embora esteja perto do atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo, após desistir do espanhol Gabri Martínez, de 22 anos, do Braga, de Portugal.

Com isso, o Cruzeiro não terá muitas novidades. Entretanto, o técnico português Leonardo Jardim não poderá contar com o meia Eduardo, expulso diante do Vitória. A boa notícia é que o volante Christian retorna de suspensão por três cartões amarelos e deve ficar com a vaga. João Marcelo e Matheus Henrique, que se recuperam de lesões no joelho, seguem no departamento médico. Este último, porém, está mais próximo de retornar.

Na pausa da competição, o Cruzeiro participou de uma competição amistosa, perdendo para o Defensa y Justicia-AR, por 1 a 0, e vencendo o Banfield-ARG pelo mesmo placar. Jardim fez uma boa avaliação da participação. "É importante vencer, mas não é o mais importante. Cumprimos o objetivo de colocar os jogadores em campo, dar ritmo e observarmos detalhes para a volta do Brasileirão."

O Grêmio também empatou no último jogo do Brasileirão, ao ficar no 1 a 1 com o Corinthians, em Porto Alegre (RS). Apesar de ter 16 pontos, iniciando a rodada em 11º, os gaúchos estão há três jogos sem perder, sendo duas vitórias e um empate. Como visitante, vinha de um empate e três derrotas, mas venceu o Juventude por 2 a 0 no último duelo fora.

Durante a parada, o Grêmio contou com o retorno do volante Carballo após empréstimo ao New York Red Bulls. O clube esteve próximo de contratar o volante Caíque, do Juventude, mas ele foi reprovado nos exames médicos.

Além disso, negocia com o zagueiro Adryelson, ex-Botafogo, atualmente no Lyon, da França. Na última terça-feira, o Grêmio ainda superou por 2 a 0 o São José e faturou o título da Recopa Gaúcha, disputada entre o campeão estadual e o campeão da Copa FGF de 2024.

Para montar o time, o técnico Mano Menezes sofreu uma baixa de última hora, pois o volante Cuéllar sofreu uma lesão muscular na coxa. Camilo, Edenílson e Ronald são opções na função. Existe a chance de atuar apenas com Villasanti e Alex Santana no setor de marcação. Por outro lado, o zagueiro Kannemann se recuperou bem de uma gripe e pode reforçar o time, mas no banco.

Mano Menezes comentou a evolução do Grêmio, mas ainda quer mais. "Ainda estamos em nota 6 ou 7, passando sem recuperação. O processo de evolução só se dá por completo quando os resultados vêm acompanhado de desempenho. O que temos notado é que o elenco está mais tranquilo e confiante para resolver os problemas do jogo."

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO X GRÊMIO

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana, Amuzu, Alysson e Cristaldo; Arezo. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).