Internacional mira "futebol de resultado" para subir no Brasileirão

O triunfo do Internacional sobre o Vitória neste sábado, no estádio Beira-Rio, não proporcionou ao torcedor colorado a atuação dos sonhos. Mas, atualmente, a meta do time gaúcho é somar pontos para avançar na classificação do Brasileirão 2025.

Alívio no Internacional

O resultado positivo levou o Internacional a 14 pontos, ganhando um respiro em relação à zona de rebaixamento do Brasileirão. Por isso, o técnico Roger Machado releva o fato de o time não ter apresentado um grande futebol.

"Todos esperavam uma atuação melhor, mas não vejo como um desempenho de baixo nível. Foram 30 dias sem jogar, então tem a falta de ritmo e ainda toda a ansiedade do torcedor sobre a zona de rebaixamento", explicou o técnico Roger Machado. em entrevista coletiva.

Diante do Vitória, o Internacional encontrou um adversário direto na briga contra a parte de baixo da classificação. Assim, Roger Machado já esperava uma partida complicada.

"Enfrentamos um adversário que busca o mesmo que a gente, então o resultado foi melhor do que o desempenho no jogo", admitiu o comandante colorado.

Pelo Brasileirão, o Internacional volta a jogar no domingo da próxima semana, dia 20, contra o Ceará, novamente no Beira-Rio.