Ingrid Martins conquista torneio na França e subirá no ranking

Ingrid Martins, número 80 do mundo de tênis nas duplas, conquistou, neste domingo, o título do WTA 125 de Contrexeville, na França, evento no saibro com premiação de US$ 115 mil (cerca de R$ 640 mil).

A carioca e a americana Quinn Gleason superaram a britânica Emily Appleton e a holandesa Isabella Haverlag por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (4). Esta é a segunda conquista de WTA 125 de Ingrid ao lado de Gleason na temporada ? foram campeãs em Grado e vice-campeãs em Bari, ambos na Itália.

Ingrid Martins subirá no ranking

Com a campanha e mais a segunda rodada em Wimbledon, a tenista brasileira será a 71ª do mundo, com salto de nove posições no ranking.

"Primeiro set muito bom, fomos agressivas, fomos para frente, sacamos bem. No segundo set, complicou um pouco, pois não estávamos tão agressivas, então o jogo ficou mais parelho, mas mantivemos a cabeça firme e no final conseguimos ir bem na rede e dominar para fechar. Agora é preparar para o próximo jogo, que pode ser na terça ou na quarta", disse a atleta.

Ingrid e Gleason seguem direto para o WTA 250 de Iasi, na Romênia, com premiação acima dos US$ 267 mil (cerca de R$ 1,48 milhão). Elas estreiam contra a espanhola Aliona Bolsova e a russa Amina Anshba.