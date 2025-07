Infantino, astronomia e autoelogios: o que está gravado no troféu disputado por PSG e Chelsea

A primeira final do Mundial de Clubes sob novo formato conta com o troféu mais extravagante já criado no mundo do futebol. Grande inovação entre os símbolos da competição, a taça foi pensada para traduzir a importância que a Fifa, especialmente seu presidente Gianni Infantino, deseja que seja dada ao torneio, alvo de críticas por causa das consequências levadas ao calendário do futebol europeu.

Entre figuras inscrições e frases, até a assinatura do próprio Infantino está gravada na superfície do artefato de ouro vermeil, desenvolvido pela grife de joias Tiffany & Co. Um mecanismo transforma os três anéis externos do escudo em uma forma esférica, sustentada pela base estável do disco central, e o design foi inspirado na tabela periódica, na astronomia e nos históricos Discos de Ouro da missão espacial Voyager.

No disco central, estão registradas as posições planetárias do sistema solar e duas datas importantes na história do futebol: a fundação da Fifa em 21 de maio de 1904 e o início da primeira edição do Mundial de Clubes da Fifa em 15 de junho de 2025. Também estão ali gravuras que simbolizam os momentos de um jogo de futebol: gols, finalizações, defesas e celebrações.

No outro lado do disco, há um mapa da terra visto do norte e, como pano de fundo, uma grade que representa uma bola de futebol, enquanto todas as 211 federações-membros da Fifa e as seis confederações de futebol são exibidas.

Ainda no disco central há um texto - escrito em inglês, francês e espanhol - que homenageia os pioneiros do futebol de clubes, fala sobre a competição em tom épico e exalta Gianni Infantino.

BRAILE E 13 IDIOMAS

Para aqueles que erguem este troféu, a história pertence a vocês! A frase que abre e fecha o texto do disco central é repetida no segundo anel externo, onde está gravada em braile e em 13 idiomas: grego antigo, árabe, inglês, francês, alemão, hindi, italiano, japonês, latim, mandarim, português, russo e espanhol.

Os outros anéis do troféu exibem o nome do torneio "Copa do Mundo de Clubes da Fifa" também em 13 idiomas e em braile, bem como a mensagem: "O futebol une o mundo".

As regras originais do futebol também estão inscritas nos anéis, ao lado dos títulos dos capítulos das atuais leis da Fifa, juntamente com a marca registrada e a carta de fundação da Fifa.

O troféu, que mede 60cm de diâmetro e pesa cerca de 8,7 kg, ainda possui espaço para gravação a laser dos emblemas dos clubes campeões por até 24 edições do torneio.

Confira abaixo o texto completo:

"A história pertence àqueles que seguram este troféu! Você é testemunha de um momento histórico que representa o auge do futebol de clubes. Poucos são escolhidos, mas muitos celebram. Este troféu é um símbolo de grandeza que presta homenagem às nossas lendas do passado, inspira os triunfos do presente e inspira esperança para o futuro. À medida que os vencedores inscrevem seus nomes na história, agradecemos aos pioneiros e ancestrais do futebol de todos os cantos do globo; aos predecessores do futebol moderno de milênios atrás; e aos visionários que uniram clubes de diferentes países pela primeira vez no final do século XIX.

Prestamos homenagem aos clubes que competiram na Taça dos Clubes Campeões Europeus e na Copa dos Campeões da América (que logo se tornou a Copa Libertadores da América). Essas competições surgiram em meados do século XX na Europa e na América do Sul, respectivamente, e logo tiveram equivalentes nas outras quatro confederações: África, Ásia, América do Norte e Central e Caribe, e Oceania.

Comemoramos o ano de 1960, quando a Copa Intercontinental criou uma oportunidade de crescimento para o futebol de clubes ao colocar os campeões da Europa e da América do Sul um contra o outro. Em 2000, o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa expandiu ainda mais os horizontes ao reunir, pela primeira vez, os clubes campeões das seis confederações. E, entre 2006 e 2023, a Fifa reuniu os vencedores da principal competição de clubes de cada continente para um evento anual.

Ao longo da história, ídolos, heróis e lendas moldaram o futebol de clubes internacional. Não há um torcedor de futebol no planeta que não tenha um jogador, uma jogada ou um gol favorito no coração. Mas hoje estamos testemunhando uma nova era. A era de ouro do futebol de clubes. A era da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O ápice de todas as competições de clubes.

Inspirado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, o torneio, realizado pela primeira vez em 2025, eclipsa qualquer precedente. Os melhores clubes de todo o planeta competem para ser os maiores do mundo e segurar este troféu em suas mãos. Somente os maiores prevalecem como campeões indiscutíveis, para se tornarem parte de um grupo duradouro, icônico e exclusivo: os Campeões do Mundial de Clubes da Fifa! Para aqueles que erguem este troféu, a história pertence a vocês!"