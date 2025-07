Imagem forte! Wonderboy explica gravidade de corte na canela após o UFC: "Até o osso"

Mesmo sendo derrotado, Stephen Thompson demonstrou, mais uma vez, no último sábado (12), porque é um dos lutadores mais respeitados do Ultimate. Além de travar um confronto bastante acirrado contra Gabriel Bonfim, rival 15 anos mais jovem, 'Wonderboy' se manteve vivo no combate mesmo com um ferimento grave na perna. Após a disputa, que serviu como 'co-main event' do UFC Nashville, o veterano atualizou seus fãs sobre o status do corte profundo em sua canela esquerda.

A lesão ocorreu no meio do segundo assalto. Bem ao seu estilo carateca, Thompson tentou desferir um chute, mas viu 'Marretinha' levantar a perna para efetuar o bloqueio. O movimento defensivo do brasileiro gerou um 'choque de canelas' e, instantaneamente, abriu o ferimento na perna de Wonderboy (veja abaixo ou clique aqui). Após o combate, a equipe médica do UFC costurou a região, que estava com um rasgo até o osso, segundo o próprio.

"Nashville, vocês são incríveis. Aos meus fãs, amo todos vocês. Obrigado pelo carinho e apoio de sempre. Treinadores, obrigado por toda a ajuda nesse camp. Me senti incrível lá. Obrigado à minha equipe por sempre cuidar de mim. E um agradecimento especial aos médicos do UFC por me costurarem! A canela estava cortada até o osso. Então é hora de focar na recuperação", destacou o striker americano, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Resultado polêmico

Definido na decisão dividida dos juízes a favor do brasileiro, o resultado do combate, para muitos, foi polêmico. Assim que o desfecho foi anunciado, fãs tomaram as redes sociais para questionar o julgamento, citando que Thompson deveria ter o braço erguido. O fiel da balança para definir o vencedor foi o terceiro e último assalto, único que gerou discordância entre os profissionais.

No primeiro round, Marretinha impôs o ritmo e abriu 1 a 0. Já no segundo assalto, Wonderboy conseguiu se movimentar melhor e se manter de pé, resistindo às investidas de queda do rival, empatando o confronto. Já na última parcial, o brasileiro fez uma espécie de 'anti-jogo' e travou o veterano contra a grade por um bom tempo - o suficiente para convencer dois dos três juízes de que fez o necessário para vencer o rival carateca.

