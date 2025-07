Guarani empata com o Ituano e emenda sétimo jogo invicto na Série C

O Guarani empatou com o Ituano por 0 a 0 neste domingo, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro, no Estádio Brinco de Ouro.

Com o resultado, o Guarani chegou ao sétimo jogo seguido sem derrota, mas perdeu a chance de entrar no G8. Desde a última derrota, em 10 de maio, para o São Bernardo, o time paulista soma três vitórias e quatro empates, ocupando a décima posição na tabela, com 16 pontos. Já o Ituano foi aos 17 pontos, na sétima posição.

Pela 13ª rodada da Série C, o Guarani encara o Anápolis, no dia 21 (segunda-feira). A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Jonas Duarte. O Ituano, por sua vez, enfrenta o Botafogo-SP, no Estádio Novelli Júnior. O duelo acontece no próximo sábado, às 17h.

Guarani x Ituano

No primeiro tempo, o Guarani teve dificuldades para furar a marcação adversária e pecou no último passe. Já o Ituano apostou nos contra-ataques e bolas paradas, sendo a melhor chance um chute de Osman de fora da área. O Bugre respondeu com Diego Torres, após belo passe de Bruno Santos.

O segundo tempo manteve o baixo nível técnico da partida. O Guarani só levou perigo aos 28 minutos, com Mirandinha parando em boa defesa de Vagner. A melhor chance foi aos 41, quando Bruno Santos acertou a trave. Já nos acréscimos, o atacante chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento após desvio de Alan Santos.