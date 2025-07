Fuchs deve ganhar espaço no Palmeiras após lesão de Murilo

Bruno Fuchs deve ganhar mais espaço no elenco do Palmeiras após a lesão muscular sofrida por Murilo durante o Mundial de Clubes. O zagueiro sentiu a coxa esquerda no lance que originou o gol do Inter Miami, ainda aos 15 minutos do primeiro tempo, pela fase de grupos do torneio.

Murilo caiu antes de alcançar Allende em um contra-ataque e precisou ser substituído imediatamente. Exames realizados posteriormente detectaram a lesão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O clube não divulgou o prazo de recuperação, mas informou que o atleta iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance e perdeu o restante da competição. A partir daquele momento, Fuchs foi o escolhido por Abel Ferreira para assumir a vaga no sistema defensivo.

O zagueiro, que ainda não havia atuado até então no torneio, entrou em campo contra o Inter Miami e foi titular nos dois jogos seguintes: diante do Botafogo, pelas oitavas de final, e contra o Chelsea, nas quartas.

Com a indefinição sobre o retorno de Murilo, a tendência é que Bruno Fuchs siga como titular nos próximos compromissos do Palmeiras na temporada.