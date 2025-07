Fortaleza e Ceará fazem o quarto Clássico-Rei de 2025 na volta do Brasileirão

Mais um clássico importante movimentará a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que retorna após a pausa para o Mundial de Clubes. Neste domingo, às 20h30, Fortaleza e Ceará fazem o tradicional Clássico-Rei na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A expectativa é de excelente público já que quase 30 mil ingressos tinham sido vendidos até sexta-feira.

O Brasileirão foi paralisado em 12 de junho para a realização do Mundial de Clubes. Devido a participação de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras na competição internacional, alguns jogos da 12ª e 13ª rodadas não têm datas marcadas, o que não afetou o Fortaleza, com 12 jogos disputados. Já o Ceará tem um jogo a menos, pois não enfrentou o Fluminense na 12ª rodada.

Este será o Clássico-Rei de número 614. Em 613 jogos, foram 188 vitórias do Fortaleza, 208 do Ceará e 217 empates. Nesta temporada, os rivais se enfrentaram três vezes, todas pelo Campeonato Cearense. Na primeira fase, o Ceará venceu por 2 a 1. Na grande final, o alvinegro venceu o duelo de ida por 1 a 0, sagrando-se campeão após empate por 1 a 1 no jogo de volta.

Na última rodada do Brasileirão, o Fortaleza recebeu o Santos e foi superado por 3 a 2, seguindo na zona de rebaixamento, com dez pontos. Foi a quarta derrota seguida do time, que venceu pela última vez em 10 de maio, quando goleou o Juventude por 5 a 0. Como mandante, tem duas vitórias, um empate e três derrotas. Para piorar, perdeu para o Bahia nas quartas de final da Copa do Nordeste, por 2 a 1, na última quarta-feira, e acabou eliminado.

Buscando a recuperação, se movimentou no mercado e acertou a contratação do meia Matheus Pereira e dos atacantes José Herrera, ex-Argentinos Juniors, e Adam Bareiro, ex-River Plate, além do retorno do volante Ryan Guilherme do UD Leiria, de Portugal. Por outro lado, a lista de saídas conta com Dylan Borrero, Felipe Jonatan, Lucas Sasha, Pedro Augusto e Pol Fernández.

Para montar o time, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o atacante Marinho. Expulso contra o Vasco, foi punido e precisará cumprir suspensão, embora o Fortaleza ainda busque efeito suspensivo. Moisés, David Luiz e Bruno Pacheco seguem no departamento médico.

Vojvoda fez uma análise do retorno do time e projetou melhora. "Tivemos tempo para preparar e vi coisas que treinamos, mas também coisas que temos que corrigir. Todos somos responsáveis por corrigir e melhorar este momento. Confio que, se continuarmos nesse caminho, o Fortaleza encontrará os resultados."

Como o jogo diante do Fluminense foi adiado, a última vez que o Ceará entrou em campo no Brasileirão foi diante do Atlético-MG, em 1º de junho, quando perdeu por 1 a 0, em Fortaleza (CE), sua segunda derrota seguida.

Com 15 pontos, está na zona intermediária da tabela, mais próximo da zona de rebaixamento. Na quarta-feira, também entrou em campo pela Copa do Nordeste e avançou às semifinais. Bateu o Sport nos pênaltis, por 4 a 2, após empate sem gols no tempo normal.

Apesar de buscar reforços, o Ceará não confirmou nenhum nome e teve as saídas de Alejandro Martínez, Lelê, Léo Rafael e Recalde. O técnico Léo Condé também não pode contar com Luiz Otávio, que se recupera de lesão, mas não tem nenhum desfalque por suspensão.

Apesar de comemorar o resultado da Copa do Nordeste, Condé reforçou o foco do Ceará. "O foco maior nesse segundo semestre com certeza é o Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Nordeste tem o seu valor também, a gente sabe o que representa e nos dá confiança."

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA X CEARÁ

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Martínez e Pochettino; Yago Pikachu e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).