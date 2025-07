Flamengo confirma lesão de Alex Sandro e atualiza quadro de Ayrton Lucas

O Flamengo tem problemas na lateral esquerda e confirmou a lesão muscular em Alex Sandro.

O jogador foi submetido a exame de imagem, que constatou um problema no músculo posterior da coxa esquerda. Foi por isso que ele deixou o jogo contra o São Paulo ainda nos minutos iniciais do primeiro tempo.

Sobre Ayrton Lucas, o Flamengo informou que receberá alta na noite deste domingo, depois de uma pancada na canela que abriu uma ferida tão profunda que foi possível ver o osso.

Ayrton foi internado para fazer uma cirurgia no local — apesar de não ter fratura. Tudo para evitar infecção na perna.

Sem os dois laterais, o Flamengo deve ter Varela como titular, improvisado na esquerda, na partida contra o Santos.

Viña já se recuperou após o longo período de afastamento causado pela lesão no ligamento cruzado do joelho. Mas ainda não recuperou por completo o ritmo de jogo.

O que o Flamengo disse sobre Ayrton Lucas

"Com uma lesão corto-contusa na perna esquerda, sofrida durante o confronto com o São Paulo no último sábado (12), o lateral-esquerdo Ayrton Lucas receberá alta hospitalar na noite deste domingo (13). O médico do Flamengo, Dr. Luiz Macedo, avaliou o jogador nesta tarde e constatou que ele encontra-se bem clinicamente e sem dor no local. Após 24 horas de administração de antibiótico intravenoso, ele será liberado para seguir com a medicação por via oral em casa".