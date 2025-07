Final do Mundial termina com confusão, e técnico do PSG dá tapa em João Pedro

Uma confusão marcou o fim da vitória de 3 a 0 Chelsea sobre o Paris Saint-Germain, neste domingo, pela final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Jogadores e membros da comissão técnica dos dois clubes se desentenderam no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos.

Técnico do clube francês, Luis Enrique chegou a dar um tapa no rosto do atacante João Pedro, que caiu no gramado. O brasileiro foi um dos destaques do embate. Ele anotou o terceiro gol dos Blues.

Ao longo da partida, os atletas se desentenderam algumas vezes. A primeira briga saiu logo após Cole Palmer abrir o placar no MetLife Stadium.

O Chelsea venceu por 3 a 0 e se consagrou o primeiro campeão da Copa do do Mundo de Clubes.