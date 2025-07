Final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG terá show de Laura Pausini e de astro colombiano

A final do Mundial de Clubes terá show ao vivo de seis artistas. O britânico Robbie Williams e a italiana Laura Pausini vão animar a torcida antes de a bola rolar. Já o colombiano J Balvin, a rapper americana Doja Cat, a cantora nigeriana Tems e o australiano Emmanuel Kelly vão se apresentar durante o intervalo da decisão entre Chelsea e Paris Saint-Germain no MetLife Stadium.

Robbie Williams e Laura Pausini apresentarão "Desire", o novo hino oficial da Fifa, que estreou neste torneio e será tocado em todos os evento organizados pela entidade daqui para frente, incluindo a Copa do Mundo de 2026.

O evento terá o hino nacional dos Estados Unidos, um "sobrevoo dramático", segundo a Fifa, e pirotecnia antes de os times entrarem em campo. Produzido por Balich Wonder Studio, o espetáculo vai reunir mais de 80 profissionais e se desdobrará em três atos: a contagem regressiva para a final, a apresentação do novo hino e uma homenagem aos Estados Unidos por terem sediado a competição.

Já o show do intervalo tem produção de Chris Martin, vocalista do Coldplay, em apoio ao Fundo de Educação Fifa Global Citizen, que, conforme a Fifa, tem como objetivo arrecadar US$ 100 milhões para melhorar o acesso à educação de qualidade. Um dólar de cada ingresso vendido para as partidas do torneio nos Estados Unidos será doado para o fundo.

"É uma honra liderar o primeiro show do intervalo da final do Mundial de Clubes. É um momento histórico, para mim, para a cultura latina e para toda criança que sonha alto", disse J Balvin.

Será a quarta colaboração de Balvin com a organização, após performances durante a pandemia, incluindo One World: Together At Home, Global Goal: Unite For Our Future e Vax Live. Ele é a maior estrela do concerto e acumula mais de 35 milhões de álbuns vendidos pelo mundo e mais de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O show tem duração de 15 minutos e está previsto para ocorrer em um palco montado na arquibancada superior central do MetLife Stadium. A reportagem esteve no estádio nos últimos dias e viu detalhes da estrutura, montada depois das semifinais, além de ensaios no espaço.

A produção do espetáculo é da Global Citizen, em parceria com Live Nation, Done + Dusted e DPS. A direção é de Hamish Hamilton, com produção executiva de Guy Carrington, Hamish Hamilton e Dave Meyers.