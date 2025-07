Filipe Luís joga Pedro 'no paredão' ao se irritar com deboche e piadas

Do UOL, no Rio de Janeiro

Pedro foi colocado contra a parede por Filipe Luís na entrevista coletiva do Flamengo após a vitória sobre o São Paulo.

O treinador nitidamente mostrou que perdeu a paciência com o atacante, que nem relacionado foi. Filipe não subiu o tom de voz, não xingou, mas optou por uma transparência contundente que se tornou incomum no futebol.

Um dos elementos citados foi o "deboche" de Pedro como parte do conjunto da obra que "beirou o ridículo", nas palavras de Filipe, ao longo dos treinos.

Obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS

Filipe Luís, técnico do Flamengo

Segundo apurou o UOL, Filipe ficou incomodado com algumas piadas e comentários em tom irônico feitos pelo jogador nos últimos dias durante os trabalhos do elenco. O técnico teve uma conversa com Pedro na semana passada e esperava uma mudança comportamental que não veio.

O jogador está avaliando com seu estafe como ou se vai se pronunciar depois das falas do treinador.

Entrevista calculada

Filipe Luís fez movimentos estudados previamente. O estafe dele e do Flamengo estavam cientes sobre a maneira com a qual ele abordaria o assunto, segundo o UOL apurou. A cada frase, a entrevista tomava proporção maior do que o jogo.

O técnico foi jogador. Há até pouco tempo era companheiro de Pedro. Comemorava vitórias e lamentava derrotas ao lado dele. Agora, resolveu colocar o dedo na ferida.

Além de citar o deboche, Filipe foi trazendo argumentos baseados na percepção e nos dados que têm acesso no cotidiano do Flamengo. O treinador usou o respaldo que resultados, histórico no clube e a segurança do emprego lhe dão para não jogar a situação para baixo do tapete.

A situação de Pedro vira uma interrogação. Ele já fez oito jogos no Brasileirão e não pode defender outro clube na Série A em 2025.

Os recados de Filipe Luís a Pedro

"Rompeu a cultura do treino"

O técnico combateu a falta de entrega de Pedro nos treinamentos. E como cultura de treino ele definiu que é o ritmo adotado pelos demais jogadores, até para que na hora do jogo o time apresente a intensidade e o desempenho que deixam o Fla na liderança do Brasileirão. Contra o São Paulo, inclusive, Filipe viu um time que não deixou a equipe de Crespo sair ou jogar mais adiantada. Sufocou e fez 2 a 0.

Filipe chegou a mencionar um jogo em que Pedro foi bem, na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, também pelo Brasileirão. Mas, na visão do treinador, o camisa 9 "caiu de nível porque treina mal".

"Tentei proteger durante muito tempo"

Filipe deixou claro que a situação envolvendo Pedro não se restringe à última semana, já depois do Mundial. Filipe já elogiou Pedro várias vezes, exaltou a capacidade que tem como finalizador, mas desistiu de passar pano.

"Pedro é o último em tudo"

Filipe Luís fez menção aos índices de desempenho que a comissão técnica colhe ao longo dos treinos. E isso diz respeito à parte física, ao quando os jogadores se deslocam, à velocidade, dados que ajudam na percepção da alegada falta de entrega de Pedro.

"Você vê o aquecimento, o deboche..."

A menção ao deboche mostra que não é só uma questão física, mas comportamental.

"Ninguém vive de passado"

O recado de Filipe foi: não adianta ter sido artilheiro, ter jogado Copa do Mundo ou ter voado antes da lesão. O técnico ainda mencionou jogadores que já tiveram má fase no clube, como Allan, e outros que "não negociam" no treino, como Pulgar e Varela.

"Não precisa me dar abraço"

Filipe Luís reforçou que não quer a saída de Pedro do Flamengo. Deu recado de que o jogador não precisa voltar a ser amigo dele, desde que entregue desempenho e gols.