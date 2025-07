Ferroviária perde do Criciúma e amarga terceira derrota seguida na Série B

Neste domingo, em confronto válido pela 16ª rodada da Série B, a Ferroviária visitou o Criciúma no Heriberto Hulse, foi superado por 2 a 1 e amargou sua terceira derrota seguida. Thayllon balançou as redes para os visitantes, enquanto Márcio Almeida e João Carlos marcaram para a equipe da casa.

Com o revés, a Ferroviária permaneceu com 18 pontos, na 15ª colocação da tabela, e prolongou sua sequência negativa de derrotas para três seguidas (Paysandu, Vila Nova e Criciúma). Do outro lado, ao vencer, o Criciúma alcançou 20 somados, na 15ª posição.

O Criciúma volta aos gramados na próxima sexta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Atlético-GO, no Antônio Accioly. No mesmo dia, mas às 21h30, a Ferroviária recebe o Athletic Club, na Fonte Luminosa. Ambos os duelos serão válidos pela 17ª rodada.

O placar foi inaugurado pela Ferroviária logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Ao receber pela ponta esquerda, Thayllon passou para Albano, que bateu firme. O goleiro Kauã espalmou, mas a bola sobrou nos pés de Thayllon, que mandou para o fundo das redes.

Aos 42 minutos da etapa inicial, o Criciúma chegou ao empate. Após belo lançamento de trivela de Felipinho, Marcinho apareceu na pequena área e bateu cruzado para marcar.

O Criciúma virou aos 33 minutos do segundo tempo. Em cruzamento de Felipinho na segunda trave, Jean Carlos desviou de primeira e garantiu os três pontos para o Criciúma.