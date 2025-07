Estratégico, Gabriel Marretinha vence duelo de gerações contra Wonderboy no UFC

Antes de entrar em ação no UFC Nashville, Gabriel Bonfim definiu seu confronto diante de Stephen Thompson como a luta mais importante de sua carreira. E dentro do octógono, a disputa se tornou também uma das mais acirradas de sua trajetória. Em um clássico duelo de gerações, 'Marretinha' usou a estratégia e, no detalhe, derrotou 'Wonderboy' via decisão dividida dos juízes - no 'co-main event' do show deste sábado (12).

Com apenas 27 anos, Bonfim emplacou sua terceira vitória consecutiva. Além de adicionar um ex-desafiante ao cinturão ao seu currículo, o brasiliense deve entrar no ranking dos meio-médios (77 kg) na próxima atualização, visto que Wonderboy é o atual número 12 da categoria. Após ter o braço erguido, Marretinha fez questão de rasgar elogios ao americano de 42 anos.

"Para mim, o Thompson é o mais experiente da categoria. Um cara inteligente, defende queda para caramba, um cara sinistro. Foi em cima dessa estratégia que a gente conseguiu a vitória. Próximo passo? Vou evoluir mais e mais e chegar nesse cinturão, pode ter certeza. O Thompson é o cara mais sinistro dessa categoria", declarou o brasileiro, ainda no octógono, após a vitória.

A luta

Gabriel iniciou o confronto chutando a panturrilha de Thompson, que 'retribuiu a gentileza' com um chute alto que explodiu na guarda. Como era esperado, o brasileiro entrou em queda com agilidade e conseguiu colocar o veterano para baixo. Rapidamente, 'Marretinha' mochilou e atacou as costas de 'Wonderboy'. Resiliente, Stephen conseguiu se reerguer e levantar o público presente na 'Bridgestone Arena'. Perigoso também na trocação, Bonfim encaixou um cruzado que balançou o americano nos segundos finais da parcial.

Na base de carateca, Thompson tentou encurralar Gabriel no princípio do segundo assalto. Ágil, mesmo aos 42 anos, Wonderboy cresceu no confronto, mas também abriu margem para ser contragolpeado. Atento, Marretinha encurtou a distância e, novamente, atacou as costas do oponente de pé. Com um chute alto, Stephen balançou Bonfim, que entrou no modo 'piloto automático' e, por pouco, não foi nocauteado. O veterano, porém, foi para o intervalo com um grande corte na canela esquerda.

Ciente do perigo, Marretinha começou o terceiro e último round mergulhando nas pernas de Thompson e o pressionando contra a grade. Após fazer força no clinch, o americano conseguiu voltar ao centro do octógono. Versátil, Stephen abriu o arsenal de chutes para tentar encurralar Gabriel. Estratégico, Bonfim encurtou e enfim conseguiu derrubar o adversário e terminar a disputa em posição de dominância no clinch.

Confira os resultados do UFC Nashville até então:

Gabriel 'Marretinha' Bonfim venceu Stephen Thompson por decisão dividida

Steve Garcia venceu Calvin Kattar por decisão unânime

Morgan Charriere venceu Nate Landwehr por nocaute no terceiro round

Vitor Petrino venceu Austen Lane por finalização no primeiro round

Tuco Tokkos venceu Junior Tafa por finalização no segundo round

Chris Curtis venceu Max Griffin por decisão dividida

Jake Matthews venceu Chidi Njokuani por finalização no primeiro round

Eduarda 'Ronda' Moura venceu Lauren Murphy por decisão unânime

Valter Walker venceu Kennedy Nzechukwu por finalização no primeiro round

Mike Davis venceu Mitch Ramirez por nocaute técnico no segundo round

Fatima Kline venceu Melissa Martinez por nocaute técnico no terceiro round

