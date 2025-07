Entenda por que Crespo não usou Dinenno na derrota do São Paulo para o Flamengo

Reforço do São Paulo para a segunda metade do ano, Juan Dinenno ficou apenas no banco de reservas na derrota de 2 a 0 para o Flamengo, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo explicou porque não usou o atacante em sua reestreia.

"Temos muito espaço para melhorar em termos ofensivos. Para mim não era um jogo para o Dinenno. Eu pretendia atacar a profundidade. Acho que Ryan Francisco ou André Silva poderiam fazer isso. Dinenno acho que não tem essa características", declarou.

A ideia do comandante, entretanto, é usar o jogador argentino ao longo dos próximos compromissos.

"Talvez, se encontrarmos um time rápido e com os laterais, Dinenno vai ser muito útil", declarou.

Juan Dinenno fez sua estreia pelo São Paulo na derrota de 3 a 1 para o Vasco. O jogador entrou no segundo tempo da partida e pôde jogar por mais de 45 minutos.

O camisa 19 chegou ao Tricolor após não ter espaço no Cruzeiro. Na atual temporada, ele disputou apenas seis jogos com a camisa do time mineiro.

O atleta de 30 anos assinou vínculo de empréstimo com o São Paulo até o final deste ano, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada em caso de cumprimento de metas.

Dinenno disputa a vaga de titular no ataque são-paulino com André Silva e Ryan Francisco. Dono da posição, Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo (LCA) e pode não retornar nesta temporada.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando visita o Red Bull Bragantino, pela 14ª rodada da Série A. A bola rola no gramado do Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), a partir das 21h30 (de Brasília).