Entenda o que é "SAB", enigmática sigla publicada por 14 clubes brasileiros

"A responsabilidade e o orgulho de ser o presidente do projeto que vai melhorar e muito o futebol brasileiro. Aguarde. Hoje, no pós-jogo da final do mundial, na Globo", declarou o ex-atleta, por meio de seu X.

De acordo com informações divulgadas no site da marca, ao fazer um pedido com produtos da Brahma pelo aplicativo Zé Delivery, o consumidor escolhe seu time favorito. Automaticamente, 10% do valor gasto é revertido em investimento para o clube escolhido ? esse percentual sobe para 20% no caso de compras da versão zero da bebida.

Confira todos os clubes participantes da SAB

-Atlético-GO



-Atlético-MG



-Avaí



-Ceará



-Corinthians



-Coritiba



-Cruzeiro



-Flamengo



-Goiás



-Grêmio



-Ponte Preta



-Remo



-Santos



-Vitória