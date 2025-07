Em reestreia de Crespo, São Paulo registra pior desempenho ofensivo neste Brasileirão

Hernán Crespo, que já havia treinado o São Paulo em 2021, reestreou no comando da equipe no último sábado (12), contra o Flamengo, pelo Brasileirão. No entanto, além da derrota por 2 a 0, o time apresentou pouco dentro de campo, já que não conseguiu acertar o gol do adversário pela primeira vez na atual edição da competição.

Até então, o pior desempenho em conclusões certas havia sido de apenas duas, diante do Cruzeiro (3ª rodada) e Palmeiras (8ª).

No primeiro tempo, o São Paulo segurou o empate sem gols e arriscou apenas duas vezes. Já na etapa final, mesmo após sofrer o tento aos 15 minutos, o time só conseguiu mais quatro chutes, totalizando seis tentativas ? todas para fora.

Além da má atuação, o time paulista também ampliou a sequência negativa contra o Flamengo no Maracanã pelo torneio nacional. Agora já são cinco partidas sem vencer o Rubro-Negro como visitante, com quatro derrotas e um empate no período.

Para piorar, o Tricolor segue sem triunfar fora de casa. Até aqui, são quatro derrotas e um empate, desempenho que contribui para a má campanha na competição. O São Paulo caiu para o 15º lugar, com 12 pontos, apenas um a mais em relação ao Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

A próxima partida do Tricolor será contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (16), novamente fora de casa. O jogo, válido pela 14ª rodada da Série A, acontece às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques.