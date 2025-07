Em dia de homenagens a Diogo Jota, Liverpool vence Preston em amistoso

O Liverpool visitou o Preston North End, da Segunda Divisão Inglesa, neste domingo, no Deepdale, em um jogo que ficará marcado na história dos Reds. Em amistoso de pré-temporada, as equipes homenagearam a vida do atacante português Diogo Jota, ídolo da equipe de Arne Slot, e de seu irmão, o volante André Silva. Dentro de campo, os visitantes não tiveram dificuldades e venceram por 3 a 1.

As duas equipes continuam seus amistosos de pré-temporada neste mês de julho. No dia 26, o Liverpool encara o Milan no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong. O Preston North End, por sua vez, enfrenta o Getafe-ESP nesta sexta-feira, no Oliva Nova Golf & Beach, na Espanha.

Homenagens

A partida marcou a primeira vez que o Liverpool entrou em campo desde a trágica morte de Diogo Jota, na última quinta-feira. Os arredores do estádio estavam tomados por torcedores de ambos os clubes, que homenagearam o português com faixas e cânticos.

Dentro do Deepdale, a tradicional música You'll Never Walk Alone (Você Nunca Andará Sozinho), hino da torcida do Liverpool, foi cantada por torcedores dos dois times.

Quando os jogadores entraram em campo, o capitão do Preston North End, o meio-campista inglês Ben Whiteman, carregava uma coroa de flores. Em seguida, foi anunciado que a camisa 20, usada por Diogo Jota, será aposentada pelo Liverpool.

Antes da bola rolar, um minuto de silêncio foi respeitado no estádio, e homenagens foram exibidas no telão. Todos os jogadores de Liverpool e Preston usaram braçadeiras pretas, em tributo a Diogo Jota e André Silva.

Victory in our first pre-season outing on an afternoon we paid tribute to Diogo and Andre ?? pic.twitter.com/ZMU2XwTaDR ? Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025

Os gols do jogo

Aos 33 minutos da etapa inicial, o Liverpool abriu o placar. Szoboszlai passou para Conor Bradley, que na entrada da área, bateu forte e marcou o primeiro gol.

O técnico Arne Slot substituiu todos os jogadores no intervalo. Com uma nova escalação, o Liverpool ampliou aos oito minutos do segundo tempo: Darwin Núñez aproveitou falha do zagueiro Gibson, driblou o goleiro Iversen e fez o segundo gol. Na comemoração, o atacante uruguaio homenageou Diogo Jota, imitando a celebração do português.

Aos 38 minutos da etapa complementar, o Preston diminuiu. Após escanteio cobrado por Okkels, Lindsay marcou de cabeça. Cinco minutos depois, o Liverpool fechou o placar: após passe de Doak, Gakpo bateu rasteiro e marcou. O holandês também homenageou Diogo Jota na comemoração.