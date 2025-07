Elenco do Fluminense se reapresenta nesta segunda-feira

O Fluminense já está no Rio de Janeiro após a disputa do Copa do Mundo de Clubes. Os tricolores foram a melhor equipe brasileira na competição, chegando à semifinal.

CHEGOU A HORA DO REENCONTRO! O #TIMEDEGUERREIROS TÁ DE VOLTA NO MARACA E TODOS OS TRICOLORES JÁ PODEM GARANTIR SEU INGRESSO! É PRA LOTAR! GARANTA O SEU >> https://t.co/1evH5Ivg7u pic.twitter.com/KIIQv5glA7 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 13, 2025

Agora, a equipe carioca passa a focar na sequência da temporada. A primeira partida após o Mundial será nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense terá pela frente o Cruzeiro, no Maracanã. O duelo será às 19h30 (de Brasília).

Dentro de campo, o técnico Renato Gaúcho inicia a preparação para o jogo nesta segunda-feira. O elenco se reapresenta e já vai para o treino no CT Carlos Castilho.

Atualmente, o Fluminense ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, um a menos que o Botafogo, sexto colocado e primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Nas oitavas de final das duas competições mata-mata, o Tricolor Carioca enfrenta o Internacional pela Copa do Brasil e ainda aguarda a definição do adversário na Sul-Americana.