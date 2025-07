Dorival valoriza desempenho, mas lamenta falta de pontaria do Corinthians

Dorival Júnior valorizou o desempenho do Corinthians diante do Red Bull Bragantino, apesar da derrota por 2 a 1 neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador acredita que o time acabou sendo prejudicado pela falta de pontaria no ataque.

"Acho que a equipe está buscando. Se olharmos os jogos, tivemos posse de bola, criamos chances, tivemos volume de jogo. O gol acabou não saindo. Temos que continuar trabalhando, insistindo com trabalho de finalização. Estamos focando nisso para encontrar caminhos. Hoje tínhamos três garotos da base no banco para as alterações de ataque, temos que tomar cuidado. Precisei acreditar nos jogadores mais maduros, fomos penalizados no último minuto da partida", disse o técnico.

"Estamos crescendo a cada partida. Precisamos concentrar mais nas definições. Tivemos posse, criação, volume de jogo, retomamos a bola. Tudo isso são pontos positivos, que dependem de treino, evolução. O controle nós tivemos, o que nós precisamos é o que tivemos quando o Yuri esteve em campo, que são os gols. Vamos aguardar, quem sabe a gente não possa reencontrá-los", acrescentou.

Após um longo período de intertemporada no CT Dr. Joaquim Grava, Dorival crê que a equipe evoluiu e tem jogado bem, mas os resultados não correspondem. Ele confia que o time reencontrará as vitórias se mantiver o mesmo nível de desempenho. Já são cinco partidas consecutivas sem vencer na atual temporada.

"O trabalho está sendo desenvolvido. Percebemos que os jogadores se entregam e cumprem funções importantes, estamos sendo surpreendidos por detalhes. Uma pena os resultados não acontecerem. Não tem outro caminho, é abaixar a cabeça e continuar trabalhando. Se continuarmos trabalhando com correção, insistência, tentando solucionar problemas, tenho certeza que vamos conseguir melhorar. Não tenho dúvidas que em um curto espaço de tempo vamos encontrar os resultados. A equipe tem sido predominante nas partidas, mas os resultados não vem acontecendo", analisou.

Dorival também foi questionado sobre a ausência de Memphis Depay a um treinamento do Corinthians na última semana. Ele, no entanto, evitou comentar o assunto.

"Foi um episódio que já passou. Não tem relação com a partida. Foi tudo resolvido. Todos sabem o problema, foi solucionado, ponto. Temos que olhar para frente e buscar melhores resultados", afirmou.

Com a derrota, o time do Parque São Jorge caiu para o 11º lugar da tabela de classificação, com 16 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para esta quarta-feira. A equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília), sem Memphis Depay e Romero, suspensos. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.