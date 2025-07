Corinthians: Dorival troca defesa e usa líder do elenco no lugar de Yuri

O Corinthians volta a campo neste domingo, às 16h, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, com mudanças importantes na equipe titular de Dorival Júnior.

O confronto marca o retorno do elenco aos gramados após quase um mês sem jogos pela paralisação para a Copa do Mundo de Clubes.

Defesa "nova" e Romero titular

Dorival deve ousar mais uma vez no comando do Timão. O técnico terá que fazer mudanças no time que vinha jogando forçadas por lesões e também por opção técnica.

Sem Yuri Alberto, ainda em transição física, a principal novidade é Ángel Romero, escalado como centroavante nos treinos. O paraguaio deve atuar ao lado de Memphis Depay, que retomou as atividades após ter faltado a um treino na última semana.

Na defesa, Dorival treinou toda a semana com nova dupla de zagueiros. Gustavo Henrique está recuperado de lesão e volta ao time ao lado de Cacá, que ganha a vaga de Félix Torres. Na lateral esquerda, Matheus Bidu deve substituir Angileri, que vinha sendo titular antes da parada.

O meio-campo também deverá ter mudanças, com Maycon atuando mais recuado, José Martínez e André Carrillo pelos lados e Garro na armação próximo aos atacantes. A ideia é dar mais equilíbrio e mobilidade ao time.

O Corinthians encara o compromisso como um recomeço em todos os sentidos. Após um mês longe dos gramados, o Timão precisa vencer para se afastar da zona de risco do campeonato e reconquistar credibilidade com a torcida sob o comando de Dorival.

A sequência do Timão será difícil, com Ceará, São Paulo, Cruzeiro e Botafogo pela frente no Brasileirão. Além disso, também haverá o confronto contra o Palmeiras, no dia 30 de julho, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.