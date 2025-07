Dorival evita cobrar diretoria, mas espera reforços no Corinthians: "Temos que buscar opções"

Dorival Júnior deixou claro após a derrota para o Red Bull Bragantino, neste domingo, na Neo Química Arena, que espera reforços no Corinthians. O treinador evita cobrar a diretoria por contratações, mas acredita que o clube precisa "buscar opções" para fortalecer o elenco.

"Temos que buscar opções no mercado que nos dê um leque maior, para termos um elenco mais forte. Tudo que conversei com a diretoria e com Fabinho no primeiro encontro que tivemos, continuo respeitando aquilo. Não fico questionando o porquê de uma coisa ou outra não acontecer. Temos que valorizar aqueles que aqui estão e tentar encontrar soluções", disse o técnico.

"Especificamente, já falei à diretoria o que precisamos. O Fabinho está no mercado, as negociações partem dele e da diretoria. Prefiro não me estender, não fico cobrando, solicitando. Valorizo os que aqui estão. Se vier a acontecer uma contratação, será bem-vinda. Estamos em um processo complicado, perdemos jogadores em um momento importante. Temos que quebrar a cabeça internamente e buscar as melhores condições. Mas, tenho certeza que, se tiver a possibilidade de uma contratação, ela será efetivada, até porque tenho uma diretoria competente", acrescentou.

O foco da diretoria do Corinthians no mercado de transferências é reforçar o setor defensivo. Questionado se o time precisa de novas peças para a defesa, Dorival disse que a equipe está segura.

"O primeiro gol é questionável em todos os aspectos. Aquilo altera a partida, nos tira a condição de um gol, que coloca uma pressão excessiva em cima da equipe. No segundo sim, um gol diferente, uma bola que poderíamos ter um comportamento mais seguro. Não vejo nossa equipe sofrendo defensivamente, são erros pontuais que nos tiram a possibilidade dos resultados. É um entendimento que tenho por aquilo que a equipe vem produzindo e não está conseguindo alcançar", analisou.

O Timão contratou apenas um jogador na atual temporada: o lateral esquerdo Fabrizio Angileri, que chegou ainda durante a gestão Augusto Melo.

Enfrentando dificuldades financeiras, o clube chegou a negociar com o Sporting pelo atacante Biel. A alta pedida dos portugueses, porém, impediu o negócio. Além disso, Carlos Vinícius, ex-Fulham, foi oferecido ao Corinthians, que ainda avalia o nome.

Em contrapartida, alguns atletas estão deixando o Parque São Jorge. Recentemente, Alex Santana foi emprestado e Igor Coronado rescindiu seu contrato. Outros atletas estão sem espaço e podem ser negociados, como o lateral esquerdo Diego Palacios.